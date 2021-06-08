Свободный от коронавируса район нашли в Ростовской области

Posted 8 июня 2021, 15:06
Published 8 июня 2021, 15:06
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
За последние две недели в Родионово-Несветайском районе Ростовской области не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом охват тестирования населения превысил 200 анализов на 100 тысяч населения.
Низкие темпа прироста числа заболевших отмечаются и в Волгодонском, Советском и Чертковском районах, однако показатель тестирования оказался ниже 100 на 100 тысяч населения, это вдвое меньше, чем установлено на федеральном уровне.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал территории, которые своими показателями по коронавирусу отрицательно влияют на статистику всего региона, среди них оказались города Батайск, Гуково и Донецк,
Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались — 4529 пациентов.
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