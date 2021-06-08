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В год пандемии Ростовская область увеличила турпоток на 30%

8 июня 2021, 12:03
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В 2020 году туристический поток в Ростовской области вырос на 30% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении регионального правительства.

Отмечается, что несмотря на ограничительные меры, принятые из-за пандемии коронавируса, регион смог сохранить устойчивые позиции в «Золотой лиге» Национального туристического рейтинга-2020. Более того, турпоток в Ростовскую область в летнем сезоне прошлого года вырос на 30%.

Таким образом, область вошла в десятку российских субъектов, которые сумели нарастить турпоток в пандемийный год, по данным СБЕРиндекса.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, субъекты туриндустрии региона в этом году также готовы и к летнему сезону, и к участию в конкурсе Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма.

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