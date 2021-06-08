В Ростове-на-Дону темпы вакцинации от коронавируса в мае снизились из-за алкоголя

О причинах снижения темпов вакцинации спросил у Логвиненко губернатор Василий Голубев. Сити-менеджер ответил, что это связано с длинными выходными и праздниками. «Люди в эти дни говорили, что не хотят вакцинироваться, потому что три дня после вакцины пить нельзя. Смешно, но это действительно правда!»