В Ростове-на-Дону темпы вакцинации от коронавируса в мае снизились из-за алкоголя

По словам главы администрации южной столицы, снижение темпов вакцинации в прошлом месяце было связано с майскими праздниками и с тем, что прививка могла ростовчанам помешать их хорошенько отметить. Так, в апреле 2021 года в Ростове привились 65 тысяч местных жителей, а в мае только 52 тысячи горожан.
О причинах снижения темпов вакцинации спросил у Логвиненко губернатор Василий Голубев. Сити-менеджер ответил, что это связано с длинными выходными и праздниками. «Люди в эти дни говорили, что не хотят вакцинироваться, потому что три дня после вакцины пить нельзя. Смешно, но это действительно правда!»
Впрочем ответ не удовлетворил губернатора, он попросил Логвиненко переформулировать его, заменив слово «пить» на «выпивать алкоголь».
Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались — 4529 пациентов.