Власти Ростова признали, что бессильны в борьбе с вандалами

Это произошло в субботу, 5 июня. В настоящее время неравнодушные горожане, сотрудники управления благоустройства и лесного хозяйства приступили к очистке мраморных, гранитных поверхностей фонтана. При этом в администрации отметили, что отмыть гранитные и мраморные поверхности от граффити очень проблематично, для этого используются химические средства, а оштукатуренные стены приходится закрашивать.