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Власти Ростова признали, что бессильны в борьбе с вандалами

8 июня 2021, 11:14
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону вандалы в очередной раз разрисовали «Архитектурно-скульптурный комплекс „Львы“ с фонтаном», расположенный на площади Советов, говорится в сообщении городской администрации.

Это произошло в субботу, 5 июня. В настоящее время неравнодушные горожане, сотрудники управления благоустройства и лесного хозяйства приступили к очистке мраморных, гранитных поверхностей фонтана. При этом в администрации отметили, что отмыть гранитные и мраморные поверхности от граффити очень проблематично, для этого используются химические средства, а оштукатуренные стены приходится закрашивать.

В мэрии добавили, что закрасить рисунки на оштукатуренных стенах смогут после того, как позволят погодные условия.

Вандалы покушаются на «Архитектурно-скульптурный комплекс „Львы“ с фонтаном» довольно часто. В связи с этим городские власти обращались в полицию Кировского района города с просьбой увеличить патрулирование около фонтана. «Но недобросовестные ростовчане продолжают портить композицию», — говорится в сообщении.

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