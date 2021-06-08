Власти Ростова признали, что бессильны в борьбе с вандалами

Это произошло в субботу, 5 июня. В настоящее время неравнодушные горожане, сотрудники управления благоустройства и лесного хозяйства приступили к очистке мраморных, гранитных поверхностей фонтана. При этом в администрации отметили, что отмыть гранитные и мраморные поверхности от граффити очень проблематично, для этого используются химические средства, а оштукатуренные стены приходится закрашивать.
В мэрии добавили, что закрасить рисунки на оштукатуренных стенах смогут после того, как позволят погодные условия.
Вандалы покушаются на «Архитектурно-скульптурный комплекс „Львы“ с фонтаном» довольно часто. В связи с этим городские власти обращались в полицию Кировского района города с просьбой увеличить патрулирование около фонтана. «Но недобросовестные ростовчане продолжают портить композицию», — говорится в сообщении.