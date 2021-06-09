Банк «Центр-инвест» поделился опытом со стартапами и запустил конкурс для бизнесменов

В ходе обмена опытом специалисты обсудили главные вызовы в бизнес-сегменте глазами молодых предпринимателей и способы эффективной работы с бизнес-сообществами среди молодежи.
Ранее аналитический центр «Эксперт Юг» при поддержке банка «Центр-инвест» провел опрос молодых предпринимателей о восприятии условий для бизнеса в регионе. По словам Владимира Козлова, гендиректора Аналитического центра и главного редактора журнала «Эксперт Юг», новое поколение предпринимателей обладает очень важной чертой — ориентацией на рост, и здесь на первый план выходят личностные качества.
«Главные факторы успеха в собственном бизнесе — работоспособность, коммуникабельность, умение налаживать деловые связи, ответственность», — заявил Козлов.
В свою очередь банк «Центр-инвест», придерживаясь ESG-стратегии, оказывает поддержку стартапам, а также помогает в развитии женского и социального предпринимательства. Банк учит молодых бизнесменов быть не только успешными в своей сфере, но и социально ответственными. По словам замначальника управления по работе с малым и средним бизнесом банка «Центр-инвест» Марии Христолюбовой, основная задача финансовой организации — сформировать новое поколение предпринимателей, которое будет устойчивым к кризисным ситуациям и социально ответственным.
С этой целью финансовая организация запустила конкурс «Я и Цели устойчивого развития», в рамках которого каждый молодой предприниматель сможет предложить идею, которая направлена на улучшение жизни региона. Жюри выберет семнадцать победителей, которые предложат лучшие инициативы, лидеры разделят между собой 1 миллион рублей.
Необходимо отметить, что банк «Центр-инвест» запустил конкурс «Я и Цели устойчивого развития», чтобы молодое поколение южных регионов смогло представить собственные инициативы по улучшению городской среды юга РФ
в соответствии с Целями устойчивого развития. Участие в нем позволяет молодежи понять свою роль в новом мире, предложить новые локальные решения глобальных проблем.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте www.17sdg.ru, описать свой проект, направленный на реализацию конкретной Цели устойчивого развития.