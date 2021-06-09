Банк «Центр-инвест» поделился опытом со стартапами и запустил конкурс для бизнесменов

В свою очередь банк «Центр-инвест», придерживаясь ESG-стратегии, оказывает поддержку стартапам, а также помогает в развитии женского и социального предпринимательства. Банк учит молодых бизнесменов быть не только успешными в своей сфере, но и социально ответственными. По словам замначальника управления по работе с малым и средним бизнесом банка «Центр-инвест» Марии Христолюбовой, основная задача финансовой организации — сформировать новое поколение предпринимателей, которое будет устойчивым к кризисным ситуациям и социально ответственным.