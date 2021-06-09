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Часть ковидных ограничений могут снять в Ростовской области в четверг

9 июня 2021, 07:16
Фото: pexels.com
Власти Ростовской области планируют увеличить допустимую заполняемость зрительных залов в театрах и филармониях, а также разрешить продажу билетов в кино в оффлайн-кассах, об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу 8 июня.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев поддержал предложение региональных властей увеличить максимально допустимую заполняемость зрительных залов в филармониях и в театрах, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, он призвал руководство учреждений культуры поспособствовать вакцинации максимального числа сотрудников.

Кроме того, Ковалев отметил, что не против открытия касс в кинотеатрах и музеях, поскольку это не должно отразиться на ситуации с коронавирусом в регионе, ведь большинство жителей региона приобретают билеты в интернете.

Региональное правительство рассмотрит проект документа, предусматривающий ослабление ограничительных мер, в четверг, 10 мая.

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