Часть ковидных ограничений могут снять в Ростовской области в четверг

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев поддержал предложение региональных властей увеличить максимально допустимую заполняемость зрительных залов в филармониях и в театрах, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, он призвал руководство учреждений культуры поспособствовать вакцинации максимального числа сотрудников.
Кроме того, Ковалев отметил, что не против открытия касс в кинотеатрах и музеях, поскольку это не должно отразиться на ситуации с коронавирусом в регионе, ведь большинство жителей региона приобретают билеты в интернете.
Региональное правительство рассмотрит проект документа, предусматривающий ослабление ограничительных мер, в четверг, 10 мая.