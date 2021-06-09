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До двух полос сузят Южный подъезд к Ростову с 10 июня

9 июня 2021, 17:07
Фото: msk-vlg.ru
С четверга 10 июня на Южном подъезде к Ростову-на-Дону изменится схема движения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва- Волгоград.

На участке с шестого по седьмой километр останутся открытыми для движения только две полосы из четырех. Ограничения связаны с расширением дороги до шести полос участка в направлении Краснодар – Ростов в составе транспортной развязки на седьмом километре.

До этого дорожники построили четыре полосы основного хода трассы, которые открыты уже с апреля. В настоящее время рабочие устанавливают опоры путепровода, который появится в составе нового съезда Краснодар – Батайск.

Отмечается, что работы ведут с опережением графика и завершат уже в следующем году, а не в 2023-м, как планировалось изначально. К окончанию работ участок Южного подъезда от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск будет восьмиполосным, а пропускная способность составит 120 тысяч машин ежесуточно.

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