До двух полос сузят Южный подъезд к Ростову с 10 июня

На участке с шестого по седьмой километр останутся открытыми для движения только две полосы из четырех. Ограничения связаны с расширением дороги до шести полос участка в направлении Краснодар – Ростов в составе транспортной развязки на седьмом километре.
До этого дорожники построили четыре полосы основного хода трассы, которые открыты уже с апреля. В настоящее время рабочие устанавливают опоры путепровода, который появится в составе нового съезда Краснодар – Батайск.
Отмечается, что работы ведут с опережением графика и завершат уже в следующем году, а не в 2023-м, как планировалось изначально. К окончанию работ участок Южного подъезда от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск будет восьмиполосным, а пропускная способность составит 120 тысяч машин ежесуточно.