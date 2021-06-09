До двух полос сузят Южный подъезд к Ростову с 10 июня

Отмечается, что работы ведут с опережением графика и завершат уже в следующем году, а не в 2023-м, как планировалось изначально. К окончанию работ участок Южного подъезда от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск будет восьмиполосным, а пропускная способность составит 120 тысяч машин ежесуточно.