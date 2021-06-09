Еще 11 жителей Ростовской области умерли из-за коронавируса

На 9 июня в Ростовской области скончались семь женщин от 64 до 80 лет и четверо мужчин от 50 до 92 лет. У всех имелись хронические заболевания, которые привели к осложнениям, а в последствии, к смерти.
Летальность инфекции в регионе превысила 4,7%, а всего с начала пандемии скончались 4540 человек.
В стационарах остаются еще 900 человек, а состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое, им потребовалось инвазивное подключение к ИВЛ. Всего лабораторно было подтверждено в регионе 95618 случаев заражения коронавирусом, а выздоровели 86825 человека.
Более 480,4 тысячи местных жителей уже сделали прививки против инфекции.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что темпы вакцинации в мае снизились из-за алкоголя.