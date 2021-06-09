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Еще 11 жителей Ростовской области умерли из-за коронавируса

9 июня 2021, 08:50
Фото: pixabay.com
В Ростовской области осложнения в результате заболевания коронавирусом привели к смерти 11 пациентов, говорится в сообщении регионального правительства.

На 9 июня в Ростовской области скончались семь женщин от 64 до 80 лет и четверо мужчин от 50 до 92 лет. У всех имелись хронические заболевания, которые привели к осложнениям, а в последствии, к смерти.

Летальность инфекции в регионе превысила 4,7%, а всего с начала пандемии скончались 4540 человек.

В стационарах остаются еще 900 человек, а состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое, им потребовалось инвазивное подключение к ИВЛ. Всего лабораторно было подтверждено в регионе 95618 случаев заражения коронавирусом, а выздоровели 86825 человека.

Более 480,4 тысячи местных жителей уже сделали прививки против инфекции.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что темпы вакцинации в мае снизились из-за алкоголя.

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