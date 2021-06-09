Количество пляжей в Ростове могут увеличить до десяти

По словам Овчинникова, сити-менеджер давно поручил найти территории, пригодные под «малые» пляжи. Ожидается, что при увеличении количества пляжей ростовчане меньше будут купаться в не предназначенных для этого местах.
В настоящее время в городе открыты три официальных пляжа, в парках «Левобережный» и «Дружба», а также на Зеленом острове. На их подготовку к сезону в городе потратили 5,3 миллиона рублей.
При этом на протяжении всего купального сезона в городе будут уделять повышенное внимание не предназначенным для купания, но любимым ростовчанами местам. Такие места будут патрулировать сотрудники МЧС с берега и с воды при помощи катера, но установить там камеры не получится по причине отсутствия линии.