Количество пляжей в Ростове могут увеличить до десяти

При этом на протяжении всего купального сезона в городе будут уделять повышенное внимание не предназначенным для купания, но любимым ростовчанами местам. Такие места будут патрулировать сотрудники МЧС с берега и с воды при помощи катера, но установить там камеры не получится по причине отсутствия линии.