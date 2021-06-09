В Татарстане пьяный полицейский сбил ребенка

По версии следствия, пьяный полицейский управляя Suzuki Grand Vitara не предоставил преимущество ребенку на самокате при повороте направо. Об этом информирует iz.ru.
В результате аварии несовершеннолетний получил ушибы. Его уже отпустили домой. Сотрудник полиции в момент ДТП находился не на службе. Освидетельствование показало в его крови 0,33 мг/л алкоголя.
Полицейского могут уволить. Также он понесет ответственность согласно букве закона. Накажут и непосредственное начальство сотрудника правоохранительных органов.