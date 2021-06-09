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В Татарстане пьяный полицейский сбил ребенка

9 июня 2021, 12:15
Фото: pxhere.com
В Набережных Челнах нетрезвый сотрудник полиции на иномарке сбил мальчика на самокате.

По версии следствия, пьяный полицейский управляя Suzuki Grand Vitara не предоставил преимущество ребенку на самокате при повороте направо. Об этом информирует iz.ru.

В результате аварии несовершеннолетний получил ушибы. Его уже отпустили домой. Сотрудник полиции в момент ДТП находился не на службе. Освидетельствование показало в его крови 0,33 мг/л алкоголя.

Полицейского могут уволить. Также он понесет ответственность согласно букве закона. Накажут и непосредственное начальство сотрудника правоохранительных органов.

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