В Центре Гамалеи объяснили рост числа заболевших ковидом

“Увеличение числа заболевших коронавирусом COVID-19 в России может быть связано с наступлением лета. В это время года население становится более мобильным и активным. Люди чаще общаются”, - сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что наступило лето, когда общения и мобильности больше, чем зимой. Не стоит удивляться тому, что заболеваемость растет. Особенно это касается тех, кто все еще не вакцинировался, пишет ria.ru.
“Люди, сделавшие прививку, если и заболевают, то перенесут недуг легко. Это говорит о том, что россиянам нужно прививаться активнее. Лишь так получится защитить себя и близких от китайской коронавирусной инфекции”, - пояснил Гинцбург.
В оперативном штабе рассказали, что восьмого июня в РФ (впервые с седьмого марта) выявлено более 10 000 новых случаев заражения COVID-19. В Москве за сутки зафиксировано 4 124 новых случая - это максимум начиная с 16 января.
В Российской Федерации массовую вакцинацию начали проводить с середины января. Жителям страны доступны несколько вакцин. В их числе «Спутник V» - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса, созданная Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Далее идет препарат «ЭпиВакКорона», разработанный центром «Вектор» из Новосибирска. Также есть вакцина «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН и «Спутник Лайт». Последний является облегченной схемой с одним уколом первым компонентом «Спутника V». Препарат также зарегистрирован Минздравом РФ.