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Внучка ростовчанина требует «отселить» труп тещи от могилы своего деда

9 июня 2021, 10:33
Фото: Телеграм don_mash
Жительница Ростовской области требует убрать тело женщины, которую похоронили рядом с ее дедом, сообщил telegram-канал Don Mash.

Дед ростовчанки умер более десяти лет назад, родственники регулярно навещают его могилу в станице Старочеркасской. В последний приезд они увидели, что рядом с могилой деда похоронили его тещу.

Семью мужчины об этом не предупреждали, более того, по закону, рядом с могилами уже погребенных людей можно хоронить лишь кровных близких родственников. При этом между могилами должно быть не менее метра расстояния.

Фото: Анна Смирнова

Внучка мужчины написала жалобу в администрацию и потребовала перезахоронить «соседку» деда куда-нибудь подальше, но решения не добилась. Ей ответили, что ничего страшного не произошло и никто никого перезахоранивать не будет.

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