Внучка ростовчанина требует «отселить» труп тещи от могилы своего деда

Дед ростовчанки умер более десяти лет назад, родственники регулярно навещают его могилу в станице Старочеркасской. В последний приезд они увидели, что рядом с могилой деда похоронили его тещу.
Семью мужчины об этом не предупреждали, более того, по закону, рядом с могилами уже погребенных людей можно хоронить лишь кровных близких родственников. При этом между могилами должно быть не менее метра расстояния.
Внучка мужчины написала жалобу в администрацию и потребовала перезахоронить «соседку» деда куда-нибудь подальше, но решения не добилась. Ей ответили, что ничего страшного не произошло и никто никого перезахоранивать не будет.