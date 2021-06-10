Дегтярев сообщил об открытии новой детской поликлиники в Хабаровске

Как пишет vostokmedia.com, в список проблем попала детская поликлиника №17, где обслуживается на 5 тыс. человек больше, чем рассчитано. Из-за недостатка помещений трудно разграничить потоки больных и здоровых детей. По заявлению Дегтярева, в Прибрежном микрорайоне откроют новую больницу, в которую можно будет перевести всех сотрудников и пациентов.
Глава Хабаровского края назвал новую поликлинику большой и просторной. По его словам, не менее 22,5 тыс. жителей близлежащих микрорайонов смогут в ней обслуживаться.
В новом медучреждении появятся отделения рентгена, неотложной помощи, восстановительного лечения, а также дневной стационар, кабинет охраны зрения. Кроме того, на базе него организуют аптеку и центр амбулаторной хирургии. К концу 2021 г. поликлинику планируют достроить.
Кроме того, врио губернатора Хабаровского края проинспектировал несколько улиц, где более 20 лет не ремонтировали дороги. Эти участки уже стали частью программы “Безопасные и качественные дороги”. Их начнут ремонтировать с начала июля: бюджету это обойдется в 21 млн руб.
Михаил Дегтярев побывал и в учебных заведениях. Так, в 2019 г. МБОУ СОШ №68 стало муниципальным ресурсным центром. Однако подъехать к ней трудно, парковочных мест нет. Дегтярев дал мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и руководству минобрнауки края поручение о проработке вариантов решения этой задачи. При этом не должны пострадать коммерческие структуры вблизи школы.
Врио губернатора Хабаровского края также посетил арену “Ерофей”, где сейчас занимаются исключительно воспитанники школы олимпийского резерва и игроки “СКА-Нефтяник”. По словам Дегтярева, площадка должна стать доступной и для жителей близлежащих домов. Министерство спорта Хабаровского края уже решило открывать ее пять раз в неделю для спортсменов-любителей.