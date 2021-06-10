Дегтярев сообщил об открытии новой детской поликлиники в Хабаровске

Как пишет vostokmedia.com, в список проблем попала детская поликлиника №17, где обслуживается на 5 тыс. человек больше, чем рассчитано. Из-за недостатка помещений трудно разграничить потоки больных и здоровых детей. По заявлению Дегтярева, в Прибрежном микрорайоне откроют новую больницу, в которую можно будет перевести всех сотрудников и пациентов.