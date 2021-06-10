Из ковидного госпиталя в Усть-Донецке выписали последнего пациента

Сообщается, что прием новых больных в ковидный госпиталь прекратился с 1 июня. По словам главного врача больницы Константина Пыльцина, это связано с сокращением коечного фонда для больных коронавирусом в регионе.
Госпиталь в Усть-Донецкой ЦРБ запустили в июле 2020 года. За прошедший период здесь проходили лечение 1783 ковидных пациента.
Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил о сокращении коечного фонда в ковидных госпиталях. На 10 июня в госпиталях Ростовской области проходят лечение чуть более 900 ковидных больных.