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Из ковидного госпиталя в Усть-Донецке выписали последнего пациента

10 июня 2021, 11:05
Фото: udcrb.ru
В Ростовской области из инфекционного госпиталя, развернутого на базе районной больницы в Усть-Донецке, выписали последнего пациента, перенесшего коронавирус, пишет ИА «ДОН 24» со ссылкой на администрацию лечебного учреждения.

Сообщается, что прием новых больных в ковидный госпиталь прекратился с 1 июня. По словам главного врача больницы Константина Пыльцина, это связано с сокращением коечного фонда для больных коронавирусом в регионе.

Госпиталь в Усть-Донецкой ЦРБ запустили в июле 2020 года. За прошедший период здесь проходили лечение 1783 ковидных пациента.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил о сокращении коечного фонда в ковидных госпиталях. На 10 июня в госпиталях Ростовской области проходят лечение чуть более 900 ковидных больных.

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