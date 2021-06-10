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Как подельники главы Аксайского района оказались миллиардерами и все потеряли

10 июня 2021, 09:43
Фото: slrjester/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области продлили арест членам семьи Бабаевых, проходящих по делу главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Как у них нашли имущество на миллиард и что с ним сделали, в обзоре RostovGazeta.

Кто такой Борзенко

Виталий Борзенко несколько лет руководит Аксайским районом, в начале 2021 года он был задержан силовиками. Это произошло в Кисловодске, где он находился на отдыхе.

Чиновнику вменяют сразу несколько преступлений, в том числе мошенничество и организацию преступного сообщества. Подельниками оказались несколько предпринимателей, в том числе Карим Бабаев, который несколько месяцев находится в розыске.

По мнению следствия, фигуранты занимались отчуждением муниципальной земли, чтобы сдавать ее в аренду. По некоторым данным, доход мог составить более 500 миллионов рублей.

Сейчас Борзенко находится в СИЗО, также арестованы братья Эдуард и Вадим Бабаевы.

Имущество на миллиард

Суд в Ростове-на-Дону в очередной раз продлил арест братьям Эдуарду и Вадиму Бабаевым. Они пробудут в СИЗО до 11 августа.

Вместе с этим установили имущество фигурантов, его оценили в сумму 1,4 миллиарда рублей. Оно было арестовано в качестве обеспечительной меры, поэтому воспользоваться им подозреваемые не могут.

Как пострадали тысячи торговцев

По некоторым данным, Карим Бабаев являлся владельцем рынков «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной» в Аксайском районе. После задержания Борзенко сюда ворвались тысячи силовиков и оцепили торговые точки.

Тысячи предпринимателей остались без работы и ждут решений суда по этому поводу. Они устраивают флешмобы, пишут обращения президенту России Владимиру Путину в надежде, что рынки возобновят работу.

Бизнесменам предлагают торговые места в Ростове, но не всем это подходит из-за малых площадей. Хотя рынок «Овощной» переехал на территорию старого аэропорта.

Успели торговцы провести несогласованную акцию у резиденции полномочного представителя президента в ЮФО. Пришли десятки торговцев в тематических футболках и кепках. В результате два человека были задержаны, через некоторое время их отпустили.

Пока продолжается борьба людей за свои права, конца которой еще не видно.

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