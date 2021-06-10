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Как полицейские, врач и бизнесмен в Ростове-на-Дону вышли с оружием на тропу войны

10 июня 2021, 11:35
Фото: Tom Driggers/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области за последнее время произошло несколько случаев расстрела людей и транспорта, в том числе бизнесмен на улице Пушкинской атаковал автомобиль. Как происходят конфликтные ситуации и к чему это приводит, в обзоре RostovGazeta.

Атака в центре

Вечером в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской произошла конфликтная ситуация. В результате чего 37-летний бизнесмен начал стрельбу по автомобилю, в котором находился его обидчик.

В больницу с ранением ноги доставили 33-летнего Лашу Модебадзе. Ему сделали операцию, его жизни ничего не угрожает.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Сейчас идет розыск нападавшего.

Полицейские против лихача

В Тацинском районе сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по машине, водитель которой пытался скрыться. Мужчина на Skoda Rapid проигнорировал требование об остановке и стал инициатором полицейской погони.

Водитель во время движения нарушал ПДД и представлял опасность для окружающих. Полицейские выстрелили в воздух, но погоня продолжилась.

Фото: wikimedia.org

Тогда они открыли огонь по колесам, после чего нарушителя удалось задержать.

Убийство рыбаков

На скамье подсудимых оказался житель Кагальницкого района, который напал на рыбаков. Он напился и решил прогуляться по берегу реки.

По пути встретились двое знакомых рыбаков, с которыми фигурант поссорился. Тогда мужчина вытащил ружье и расстрелял их.

Пострадавших спасти не удалось, после чего завели уголовное дело.

Медик

В Ростове-на-Дону судмедэксперт расстрелял своего обидчика из травматического оружия. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.

По данному факту правоохранители начали проверку.

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#Новости#Происшествия
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