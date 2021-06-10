Как полицейские, врач и бизнесмен в Ростове-на-Дону вышли с оружием на тропу войны

Атака в центре
Вечером в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской произошла конфликтная ситуация. В результате чего 37-летний бизнесмен начал стрельбу по автомобилю, в котором находился его обидчик.
В больницу с ранением ноги доставили 33-летнего Лашу Модебадзе. Ему сделали операцию, его жизни ничего не угрожает.
Сейчас идет розыск нападавшего.
Полицейские против лихача
В Тацинском районе сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по машине, водитель которой пытался скрыться. Мужчина на Skoda Rapid проигнорировал требование об остановке и стал инициатором полицейской погони.
Водитель во время движения нарушал ПДД и представлял опасность для окружающих. Полицейские выстрелили в воздух, но погоня продолжилась.
Тогда они открыли огонь по колесам, после чего нарушителя удалось задержать.
Убийство рыбаков
На скамье подсудимых оказался житель Кагальницкого района, который напал на рыбаков. Он напился и решил прогуляться по берегу реки.
По пути встретились двое знакомых рыбаков, с которыми фигурант поссорился. Тогда мужчина вытащил ружье и расстрелял их.
Пострадавших спасти не удалось, после чего завели уголовное дело.
Медик
В Ростове-на-Дону судмедэксперт расстрелял своего обидчика из травматического оружия. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.
По данному факту правоохранители начали проверку.