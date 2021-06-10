Как полицейские, врач и бизнесмен в Ростове-на-Дону вышли с оружием на тропу войны

В Ростовской области за последнее время произошло несколько случаев расстрела людей и транспорта, в том числе бизнесмен на улице Пушкинской атаковал автомобиль. Как происходят конфликтные ситуации и к чему это приводит, в обзоре RostovGazeta.

Атака в центре Вечером в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской произошла конфликтная ситуация. В результате чего 37-летний бизнесмен начал стрельбу по автомобилю, в котором находился его обидчик. В больницу с ранением ноги доставили 33-летнего Лашу Модебадзе. Ему сделали операцию, его жизни ничего не угрожает. Фото: vk.com/rostovnadonu Сейчас идет розыск нападавшего. Полицейские против лихача В Тацинском районе сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по машине, водитель которой пытался скрыться. Мужчина на Skoda Rapid проигнорировал требование об остановке и стал инициатором полицейской погони. Водитель во время движения нарушал ПДД и представлял опасность для окружающих. Полицейские выстрелили в воздух, но погоня продолжилась. Фото: wikimedia.org Тогда они открыли огонь по колесам, после чего нарушителя удалось задержать. Убийство рыбаков На скамье подсудимых оказался житель Кагальницкого района, который напал на рыбаков. Он напился и решил прогуляться по берегу реки. По пути встретились двое знакомых рыбаков, с которыми фигурант поссорился. Тогда мужчина вытащил ружье и расстрелял их. Пострадавших спасти не удалось, после чего завели уголовное дело. Медик В Ростове-на-Дону судмедэксперт расстрелял своего обидчика из травматического оружия. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. По данному факту правоохранители начали проверку. Материалы по теме Полицейские расстреляли машину лихача в Ростовской области В центре Ростова неизвестный расстрелял автомобиль, есть пострадавший Ростовчане усомнились в поимке мужчины, который расстрелял автомобиль 9 июня