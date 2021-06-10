Новыми жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще девять пациентов

На 10 июня скончались пять женщин от 66 до 89 лет и четверо мужчин от 52 до 73 лет, заразившихся коронавирусной инфекцией. На течение коронавируса повлияли хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, имевшиеся у этих пациентов.
Летальность инфекции в регионе составила 4,74%, а всего от коронавируса и его осложнений умерли за период пандемии 4549 человек.
С марта 2020 года в Ростовской области было зарегистрировано 95774 случаев заболевания COVID-19, при этом почти 91% из них завершились выздоровлением пациентов.
С начала массовой вакцинации прививки против коронавируса сделали 486612 жителя области.