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Новыми жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще девять пациентов

10 июня 2021, 09:09
Фото: freepik.com
В Ростовской области от осложнений после коронавируса скончались еще девять человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На 10 июня скончались пять женщин от 66 до 89 лет и четверо мужчин от 52 до 73 лет, заразившихся коронавирусной инфекцией. На течение коронавируса повлияли хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, имевшиеся у этих пациентов.

Летальность инфекции в регионе составила 4,74%, а всего от коронавируса и его осложнений умерли за период пандемии 4549 человек.

С марта 2020 года в Ростовской области было зарегистрировано 95774 случаев заболевания COVID-19, при этом почти 91% из них завершились выздоровлением пациентов.

С начала массовой вакцинации прививки против коронавируса сделали 486612 жителя области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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