Ростовчане усомнились в поимке мужчины, который расстрелял автомобиль 9 июня

В среду, 9 июня, на улице Пушкинской произошла потасовка, которая завершилась стрельбой. Огонь по автомобилю открыл неизвестный мужчина.
Ранения получил один человек, пуля попала ему в ногу. Нападавший в это время сел в машину Hyundai и скрылся. В данный момент идет его розыск.
В соцсетях пользователи написали, не верят в поимку стрелка. По их словам, иначе его бы уже нашли в рамках плана «Перехват».
«План „Никого не поймать“ стабилен. А когда надо, то за пять минут находят», — заявили подписчики.