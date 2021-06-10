rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане усомнились в поимке мужчины, который расстрелял автомобиль 9 июня

10 июня 2021, 04:58
Фото: ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина открыл огонь по машине и ранил человека, но местные жители усомнились, что его поймают, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

В среду, 9 июня, на улице Пушкинской произошла потасовка, которая завершилась стрельбой. Огонь по автомобилю открыл неизвестный мужчина.

Ранения получил один человек, пуля попала ему в ногу. Нападавший в это время сел в машину Hyundai и скрылся. В данный момент идет его розыск.

В соцсетях пользователи написали, не верят в поимку стрелка. По их словам, иначе его бы уже нашли в рамках плана «Перехват».

«План „Никого не поймать“ стабилен. А когда надо, то за пять минут находят», — заявили подписчики.

Материалы по теме
Силовики ликвидировали расстрелявшего детей в казанской школеЖитель Краснодарского края расстрелял из ружья приставовВ центре Ростова неизвестный расстрелял автомобиль, есть пострадавший
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00