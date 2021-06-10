Свыше 1,6 миллиона автоплатежей ЖКХ сделали жители Ростовской области через Сбербанк

Данным сервисом могут воспользоваться все владельцы банковских карт Сбербанка, у которых подключен мобильный банк. С помощью услуги автоплатежа можно регулярно и своевременно уплачивать коммунальные платежи без потери времени на поход в офис банка или на поиск находящегося поблизости банкомата. Благодаря простому и понятному в использовании сервису клиенты информированы обо всех этапах платежа, от начисленной суммы задолженности до момента совершения оплаты.
По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Ирины Дольской, пользующиеся сервисом автоплатежа клиенты могут быть уверены, что оплата по их счетам пройдет точно в срок. Чтобы совершить такие платежи, нужен минимум усилий. Достаточно всего один раз подключить услугу, затем раз в месяц проверять сумму счета, которая будет указана в СМС от банка. Данный сервис позволяет оплачивать несколько счетов, в том числе производить оплату по счетам своих близких, даже проживающих в другой местности.
«Автоплатеж поможет оптимизировать временные затраты и держать счета под контролем», - говорит Дольская.
Наиболее популярные партнеры Сбербанка по доле подключения услуги автоплатежа - ООО «РЦ ВТС», ООО «Волгодонские тепловые сети», ООО «Квадро РКЦ», ООО «Служба 100», ООО «Служба 100 ИВЦ», НКО «Фонд капитального ремонта», ООО «Группа компаний «Чистый город» и другие.