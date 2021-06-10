Свыше 1,6 миллиона автоплатежей ЖКХ сделали жители Ростовской области через Сбербанк

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Ирины Дольской, пользующиеся сервисом автоплатежа клиенты могут быть уверены, что оплата по их счетам пройдет точно в срок. Чтобы совершить такие платежи, нужен минимум усилий. Достаточно всего один раз подключить услугу, затем раз в месяц проверять сумму счета, которая будет указана в СМС от банка. Данный сервис позволяет оплачивать несколько счетов, в том числе производить оплату по счетам своих близких, даже проживающих в другой местности.