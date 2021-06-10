В конце недели в Ростове-на-Дону пройдут плановые отключения света

В пятницу электричества не будет на улицах Ленина, Ярослава Галана, Гаккеля, Тоннельная, Кооперативная, Красина. Ограничения введут на улицах Профинтерна, Караванная, в переулках Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.