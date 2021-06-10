В конце недели в Ростове-на-Дону пройдут плановые отключения света

В четверг, 10 июня, свет выключили на улицах Зорге, Еременко, Книжная, Новостроевская, Детская. Также это касается улиц Зеленодольская, Чкалова, Кировоградская, Ляпидевского, Леваневского, Железнякова, Демитрова, Коллективная.
В пятницу электричества не будет на улицах Ленина, Ярослава Галана, Гаккеля, Тоннельная, Кооперативная, Красина. Ограничения введут на улицах Профинтерна, Караванная, в переулках Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.
Обесточат улицы Турксибская, Дранко, Белгородская, Курганная, Павленко, Пермская, Передовая. Это затронет переулки Хабаровский, Полесский, 2-й переулок, Андижанский, Верхоянский.