В Ростове-на-Дону потратят 1,2 млрд руб за замену уличных светильников и прожекторов

Заказчиком стала компания «Ростгорсвет». Всего на энергосбережение в городе планируется потратить 1,18 миллиарда рублей.
За счет выполнения контракта планируется экономить электроэнергию во время уличного освещения. Всего предстоит поменять в городе почти 40 тысяч светильников.
Кроме того, специалисты поменяют прожекторы, при помощи которых подсвечивают монументы. Всего на реализацию проекта уйдет около пяти месяцев.
Ранее стало известно, что в Ростовской области заключенным закупят манную крупу на 1,1 миллиона рублей.