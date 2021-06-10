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В Ростове-на-Дону потратят 1,2 млрд руб за замену уличных светильников и прожекторов

10 июня 2021, 17:42
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону объявили конкурс по выбору подрядчика, который займется уличным освещением, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком стала компания «Ростгорсвет». Всего на энергосбережение в городе планируется потратить 1,18 миллиарда рублей.

За счет выполнения контракта планируется экономить электроэнергию во время уличного освещения. Всего предстоит поменять в городе почти 40 тысяч светильников.

Кроме того, специалисты поменяют прожекторы, при помощи которых подсвечивают монументы. Всего на реализацию проекта уйдет около пяти месяцев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области заключенным закупят манную крупу на 1,1 миллиона рублей.

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