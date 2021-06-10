В Ростове не могут найти грузина, который устроил стрельбу на Пушкинской

«Стрельбу в центре Ростова устроил 37-летний Ираклий Данелия», — сказано в сообщении.
Конфликт между двумя мужчинами произошел вечером в среду в районе дома № 94 по улице Пушкинской. В результате конфликта один из мужчин открыл огонь по автомобилю, в котором находился его оппонент.
Пострадавшего, 33-летнего Лашу Модебадзе доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги. Его быстро прооперировали, состояние пострадавшего стабильное.
Стрелка не нашли до сих пор, его поиски ведут правоохранительные органы.