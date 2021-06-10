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В Ростове не могут найти грузина, который устроил стрельбу на Пушкинской

10 июня 2021, 06:25
Фото: Телеграм don_mash
В Ростове-на-Дону установили личность мужчины, который вечером 9 июня расстрелял автомобиль на Пушкинской, но не могу задержать его самого, сообщил telegram-канал Don Mash.

«Стрельбу в центре Ростова устроил 37-летний Ираклий Данелия», — сказано в сообщении.

Конфликт между двумя мужчинами произошел вечером в среду в районе дома № 94 по улице Пушкинской. В результате конфликта один из мужчин открыл огонь по автомобилю, в котором находился его оппонент.

Пострадавшего, 33-летнего Лашу Модебадзе доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги. Его быстро прооперировали, состояние пострадавшего стабильное.

Стрелка не нашли до сих пор, его поиски ведут правоохранительные органы.

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#Новости#Происшествия
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