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Posted 11 июня 2021, 08:20

Published 11 июня 2021, 08:20

Modified 18 сентября 2022, 11:55

Updated 18 сентября 2022, 11:55

Брата стрелка с Пушкинской задержали в Ростове

Брата стрелка с Пушкинской задержали в Ростове

11 июня 2021, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону задержали брата Ираклия Данелии, который вечером 9 июня открыл стрельбу по находящимся в автомобиле людям, сообщил Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в районе дома № 94 по улице Пушкинской. В ходе словесного конфликта 37-летний Ираклий Данелия открыл огонь по автомобилю, в котором находился его оппонент. После этого он скрылся с места происшествия.

Как выяснилось, стрелявший скрылся на автомобиле брата, которого и задержала сейчас полиция. «41-летнего Александра Данелию поймали, машину изъяли. О произошедшем мужчина говорить отказался», — сказано в сообщении.

Стрелявшего, который ранил своего оппонента в ногу, не могут найти до сих пор.

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