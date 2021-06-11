Брата стрелка с Пушкинской задержали в Ростове

Posted 11 июня 2021, 08:20
Published 11 июня 2021, 08:20
Modified 18 сентября 2022, 11:55
Updated 18 сентября 2022, 11:55
Инцидент произошел в районе дома № 94 по улице Пушкинской. В ходе словесного конфликта 37-летний Ираклий Данелия открыл огонь по автомобилю, в котором находился его оппонент. После этого он скрылся с места происшествия.
Как выяснилось, стрелявший скрылся на автомобиле брата, которого и задержала сейчас полиция. «41-летнего Александра Данелию поймали, машину изъяли. О произошедшем мужчина говорить отказался», — сказано в сообщении.
Стрелявшего, который ранил своего оппонента в ногу, не могут найти до сих пор.