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Posted 11 июня 2021, 07:19

Published 11 июня 2021, 07:19

Modified 18 сентября 2022, 11:55

Updated 18 сентября 2022, 11:55

В Ростове-на-Дону назвали подробности получения взятки полицейским

В Ростове-на-Дону назвали подробности получения взятки полицейским

11 июня 2021, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону был задержан сотрудник полиции, который за деньги пытался помочь пьяному водителю, сообщили в региональном УСКР.

В марте сотрудник ДПС остановил на дороге автомобиль, водитель которого оказался пьяным. Это произошло на улице Таганрогской.

Полицейский потребовал 20 тысяч рублей, чтобы автолюбитель избежал наказания. Иначе его могли лишить прав.

В отношении бывшего инспектора возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее взятку в 15 тысяч рублей с фуры требовали за въезд на заблокированный аксайский оптовый рынок

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