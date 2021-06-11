В Ростове-на-Дону назвали подробности получения взятки полицейским

Posted 11 июня 2021, 07:19
Published 11 июня 2021, 07:19
Modified 18 сентября 2022, 11:55
Updated 18 сентября 2022, 11:55
В марте сотрудник ДПС остановил на дороге автомобиль, водитель которого оказался пьяным. Это произошло на улице Таганрогской.
Полицейский потребовал 20 тысяч рублей, чтобы автолюбитель избежал наказания. Иначе его могли лишить прав.
В отношении бывшего инспектора возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее взятку в 15 тысяч рублей с фуры требовали за въезд на заблокированный аксайский оптовый рынок