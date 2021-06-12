Замгубернатора Ростовской области хочет снести аксайские рынки и заново их построить

«Ничего нового не услышал. Все решено за нас. Гончаров предложил снести все четыре рынка, а потом снова построить на их месте рынки. Эти новые комплексы будут, как я считаю, более пожароопасными, так как рынок будет находиться под одной крышей. А у нас сейчас все здания отдельно друг от друга», — говорит Мордвинцев.