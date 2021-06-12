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Замгубернатора Ростовской области хочет снести аксайские рынки и заново их построить

12 июня 2021, 11:33
Фото: Олег Мордвинцев
На встрече с предпринимателями закрытых аксайских рынков в субботу заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров предложил снести торговые комплексы, чтобы заново их отстроить, рассказал RostovGazeta один из бизнесменов Олег Мордвинцев.

В субботу на территории торгового комплекса «Атлант», работу которого заблокировали силовики в конце апреля, состоялась встреча предпринимателей с замгубернатора Виктором Гончаровым.

«Ничего нового не услышал. Все решено за нас. Гончаров предложил снести все четыре рынка, а потом снова построить на их месте рынки. Эти новые комплексы будут, как я считаю, более пожароопасными, так как рынок будет находиться под одной крышей. А у нас сейчас все здания отдельно друг от друга», — говорит Мордвинцев.

Логику предложения чиновника не поняли большинство присутствующих бизнесменов.

«Это самый цивилизованный рынок [„Атлант“], который на сегодняшний день есть в Ростовской области. Тут будет все снесено, а куда мы пойдем? На временную площадку. Наши письма и обращения не доходят президенту Владимиру Путину», — считает предприниматель.

На центральной набережной Ростова-на-Дону в субботу бизнесмены с закрытых аксайских рынков раздают прохожим белые майки с надписью «Спасем Атлант». Всего они планируют раздать около 300 маек для привлечения внимания к проблемам предпринимателей, оставшихся без работы.Также они примут участие на мероприятии КПРФ на Пушкинской. Добавим, что многие из инициативной группы не могут принимать участие в митингах и акциях. Как стало известно, некоторые предприниматели подписали в МВД по Аксайскому району какой-то документ, где якобы написано, что им запрещено участвовать в подобных мероприятиях.

Напомним, в Ростове-на-Дону состоялась несогласованная акция предпринимателей с оцепленных рынков в Аксайском районе, которая завершилась задержаниями.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области не все торговцы с закрытых рынков в Аксайском районе переехали на предложенные свободные площади.

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