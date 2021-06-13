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Два пенсионера скончались от коронавируса в Ростовской области

13 июня 2021, 08:20
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на 13 июня скончались еще два человека, заразившихся коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз жертвами инфекции стали 82-летняя женщина и 72-летний мужчина. У обоих имелись хронические заболевания, в том числе, сердечно-сосудистой системы.

Таким образом с момента объявления пандемии в регионе была зафиксирована 4571 смерть среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Летальность заболевания превысила 4,7%.

В общей сложности коронавирус выявили у 96246 местных жителей, из них выздоровели 87817 человек. В госпиталях проходят лечение 939 пациентов, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время против коронавируса привились 501748 жителей Ростовской области.

Ранее глава Ростовской области Голубев смягчил введенные из-за коронавируса ограничения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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