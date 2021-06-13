Два пенсионера скончались от коронавируса в Ростовской области

На этот раз жертвами инфекции стали 82-летняя женщина и 72-летний мужчина. У обоих имелись хронические заболевания, в том числе, сердечно-сосудистой системы.
Таким образом с момента объявления пандемии в регионе была зафиксирована 4571 смерть среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Летальность заболевания превысила 4,7%.
В общей сложности коронавирус выявили у 96246 местных жителей, из них выздоровели 87817 человек. В госпиталях проходят лечение 939 пациентов, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.
В настоящее время против коронавируса привились 501748 жителей Ростовской области.