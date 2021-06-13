Главный врач рассказал, почему в Ростове не вводят ограничения, как в Москве

«А для этого нужно соблюдать санитарно-гигиенические правила, носить маску, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и, конечно же, вакцинироваться. Сегодня прошли вакцинацию порядка 25% населения. Этого мало для выработки коллективного иммунитета. Наши люди образованные, не из дикого леса, и должны понимать, что другого пути для того, чтобы справиться с опасным вирусом, к сожалению, у нас нет», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.