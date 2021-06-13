Главный врач рассказал, почему в Ростове не вводят ограничения, как в Москве

Ситуация с COVID-19 в Ростовской области пока не вызывает опасений. Взрывного роста заболеваний, как в Москве, из-за которых нерабочие дни продлили на неделю, в регионе нет. Начиная с 1 июня на Дону ежедневно выявляется порядка 150 случаев заболевших, что эксперты называют стадией «замерзшего плато».
«Но рост числа больных COVID-19 в Ростовской области может начаться в любой момент. Это же общероссийская тенденция, и, не исключено, что у нас она тоже возникнет», — предполагает Игорь Гайнутдинов.
Доктор не исключает возможность ужесточения ограничительных мер при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе.
«Все должны понимать, что несмотря на готовность медицины бороться с коронавирусом, новая волна COVID-19 приведет к новым жертвам. Cегодня мы наблюдаем безобразное и безответственное поведение людей. На рынках, в транспорте, в магазинах, люди уже ходят без масок», — говорит Игорь Гайнутдинов.
Например, сегодня на рынке «Темерник» очевидцы обратили внимание на огромное количество людей без масок. При этом по громкоговорителю объявляли об ужесточении масочного режима.
«Непонятно на каком основании люди расслабились. Ведь если сейчас пустить ситуацию на самотек, то третья волна эпидемии будет ничем не лучше предыдущих. Мы снова столкнемся с самоизоляцией, с новыми жертвами», — убежден главный врач поликлиники.
Он добавляет, что предотвратить возникновение очередной волны COVID-19 можно лишь одним путем — разорвав цепи заражения.
«А для этого нужно соблюдать санитарно-гигиенические правила, носить маску, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и, конечно же, вакцинироваться. Сегодня прошли вакцинацию порядка 25% населения. Этого мало для выработки коллективного иммунитета. Наши люди образованные, не из дикого леса, и должны понимать, что другого пути для того, чтобы справиться с опасным вирусом, к сожалению, у нас нет», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.
Ранее RostovGazeta сообщала о городах в Ростовской области, которые не могут справиться с коронавирусом.