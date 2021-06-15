В парке Левобережном в Ростове закрыли фонтан после происшествия с ребенком

Posted 15 июня 2021, 14:13
Published 15 июня 2021, 14:13
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Фонтан закрыли во вторник, 15 июня, в 13.00 мск. А работы продлятся до вечера и завершатся около 20.00 мск в тот же день.
Напомним, что в субботу, в День России, в решетку фонтана в парке Левобережный провалилась маленькая девочка. Оказалось, что ребенку всего 2,5 года. Родители не сумели высвободить ножку дочки самостоятельно и вызвали спасателей.
Только спустя некоторое время и при помощи специального оборудования спасатели освободили ребенка.