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Posted 17 июня 2021, 09:08

Published 17 июня 2021, 09:08

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Шесть человек умерли в штормовую ночь от коронавируса в Ростовской области

17 июня 2021, 09:08
На утро 17 июня число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось на шесть человек, сообщили в региональном правительстве.

В ночь, когда в регионе бушевала непогода, умерли две женщины и четверо мужчин возрастом от 49 лет до 81 года. Помимо коронавирусной инфекции, у всех умерших были хронические заболевания жизненно важных систем организма.

Общее число умерших в области достигло 4587 человек, количество заразившихся приближается к 99 тысячам человек. За последние сутки в регионе выявили еще 158 новых случаев инфекции, в ковидных госпиталях остается 991 пациент, из низ 13 — в тяжелом состоянии.

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