Шесть человек умерли в штормовую ночь от коронавируса в Ростовской области

Posted 17 июня 2021, 09:08
Published 17 июня 2021, 09:08
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
В ночь, когда в регионе бушевала непогода, умерли две женщины и четверо мужчин возрастом от 49 лет до 81 года. Помимо коронавирусной инфекции, у всех умерших были хронические заболевания жизненно важных систем организма.
Общее число умерших в области достигло 4587 человек, количество заразившихся приближается к 99 тысячам человек. За последние сутки в регионе выявили еще 158 новых случаев инфекции, в ковидных госпиталях остается 991 пациент, из низ 13 — в тяжелом состоянии.