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Posted 18 июня 2021, 12:10

Published 18 июня 2021, 12:10

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Власти Ростовской области пока не намерены вводить новые коронавирусные ограничения

18 июня 2021, 12:10
В Ростовской области в данный момент не рассматривается вопрос о введении дополнительных ограничений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Журналисты поинтересовались, планируется ли вводить новые меры профилактики по примеру Москвы. Напомним, что в столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели ограничения.

«Весь комплекс принятых мер содержится в соответствующем постановлении правительства. Дополнительные меры на сегодняшний день пока не обсуждаются», — уточнили в пресс-центре.

Добавим, что число больных с коронавирусом в Ростовской области превысило 97 тысяч человек. Умерли из-за болезни почти 4,6 тысячи граждан.

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