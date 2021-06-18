Власти Ростовской области пока не намерены вводить новые коронавирусные ограничения

Posted 18 июня 2021, 12:10
Published 18 июня 2021, 12:10
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Журналисты поинтересовались, планируется ли вводить новые меры профилактики по примеру Москвы. Напомним, что в столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели ограничения.
«Весь комплекс принятых мер содержится в соответствующем постановлении правительства. Дополнительные меры на сегодняшний день пока не обсуждаются», — уточнили в пресс-центре.
Добавим, что число больных с коронавирусом в Ростовской области превысило 97 тысяч человек. Умерли из-за болезни почти 4,6 тысячи граждан.