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Posted 19 июня 2021, 09:47

Published 19 июня 2021, 09:47

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Грубые нарушения благоустройства Темерника в Ростове выявили общественники

19 июня 2021, 09:47
В Ростове-на-Дону представители организации «Городской патруль» и руководство зоопарка зафиксировали множество грубых нарушений при благоустройстве экопарка Темерник, сообщили общественники в соцсетях.

Отмечается, что подрядчик все еще ведет работы по благоустройству территории, однако проблем много и все они требуют серьезного исправления. «На только созданных дорожках — лужи, деревья — посохли, сквозь террасную доску пробивается камыш, пандусов на обзорной площадке — нет, деревья понасажали посреди прохода, грунт на терренкуре обваливается прямо на дорожки», — сказано в сообщении «Городского патруля».

Директор Ростовского зоопарка заявил, что если подрядчик не исправит выявленные недочеты, работы не будут приняты и компания не получит деньги.

Напомним, что работы должны завершиться в ноябре 2021 года с опозданием на год. Стоимость проекта составила 132 миллиона рублей. При этом создание экопарка в районе зоопарка является частью масштабного проекта по оздоровлению Темерника.

#Елена Янкевич#Общество#Новости
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