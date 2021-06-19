Грубые нарушения благоустройства Темерника в Ростове выявили общественники

Posted 19 июня 2021, 09:47
Published 19 июня 2021, 09:47
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
Отмечается, что подрядчик все еще ведет работы по благоустройству территории, однако проблем много и все они требуют серьезного исправления. «На только созданных дорожках — лужи, деревья — посохли, сквозь террасную доску пробивается камыш, пандусов на обзорной площадке — нет, деревья понасажали посреди прохода, грунт на терренкуре обваливается прямо на дорожки», — сказано в сообщении «Городского патруля».
Директор Ростовского зоопарка заявил, что если подрядчик не исправит выявленные недочеты, работы не будут приняты и компания не получит деньги.
Напомним, что работы должны завершиться в ноябре 2021 года с опозданием на год. Стоимость проекта составила 132 миллиона рублей. При этом создание экопарка в районе зоопарка является частью масштабного проекта по оздоровлению Темерника.