Голубев пока отказался вводить принудительную вакцинацию в Ростовской области

Posted 22 июня 2021, 12:49
Published 22 июня 2021, 12:49
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
Но, по словам губернатора, если ситуация с распространением инфекции и темпами вакцинации не улучшится, то властям придется пойти на эти меры. При этом решение о принудительной вакцинации может принять главный санитарный врач региона. «И, если оно будет принято, тогда появится слово „обязательная“. Особенно в тех организациях, которые постоянно и в большом количестве общаются в людьми», — заявил Голубев.
По мнению губернатора, в регионе необходимо, в первую очередь, активировать вакцинацию на добровольных началах. Прививать массово пока будут только чиновников.
Голубев назвал ведомства, которые являются лидерами в вопросах вакцинации сотрудников. В частности, в Минспорте прививки сделали 44,6% служащих, в министерстве цифрового развития — 53,5%. Аутсайдером оказалась Государственная жилищная инспекция, в которой привились только 13,3% сотрудников.
Также глава региона пригрозил отправлять на дистанционную работу без премий и стимулирующих выплат тех чиновников, которые отказываются от вакцинации.