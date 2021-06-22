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Posted 22 июня 2021, 12:49

Published 22 июня 2021, 12:49

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Голубев пока отказался вводить принудительную вакцинацию в Ростовской области

22 июня 2021, 12:49
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не стал вводить обязательную вакцинацию против коронавируса среди населения, об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба.

Но, по словам губернатора, если ситуация с распространением инфекции и темпами вакцинации не улучшится, то властям придется пойти на эти меры. При этом решение о принудительной вакцинации может принять главный санитарный врач региона. «И, если оно будет принято, тогда появится слово „обязательная“. Особенно в тех организациях, которые постоянно и в большом количестве общаются в людьми», — заявил Голубев.

По мнению губернатора, в регионе необходимо, в первую очередь, активировать вакцинацию на добровольных началах. Прививать массово пока будут только чиновников.

Голубев назвал ведомства, которые являются лидерами в вопросах вакцинации сотрудников. В частности, в Минспорте прививки сделали 44,6% служащих, в министерстве цифрового развития — 53,5%. Аутсайдером оказалась Государственная жилищная инспекция, в которой привились только 13,3% сотрудников.

#Общество#Коронавирус#Новости
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