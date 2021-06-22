Голубев пока отказался вводить принудительную вакцинацию в Ростовской области

Но, по словам губернатора, если ситуация с распространением инфекции и темпами вакцинации не улучшится, то властям придется пойти на эти меры. При этом решение о принудительной вакцинации может принять главный санитарный врач региона. «И, если оно будет принято, тогда появится слово „обязательная“. Особенно в тех организациях, которые постоянно и в большом количестве общаются в людьми», — заявил Голубев.