Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявило МЧС в Ростовской области

Posted 22 июня 2021, 11:16
Published 22 июня 2021, 11:16
Modified 1 октября, 13:24
Updated 1 октября, 13:24
Во второй половине дня в среду 23 июня, а также после полудня 24 и 25 июня в Ростовской области ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до +40 градусов.
В связи с этим местным жителям рекомендовали надевать головные уборы, избегать прямых солнечных лучей, передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени, не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о приближении пылевой бури. Вероятность возникновения этого климатического явления сохранится в регионе до вечера вторника, 22 июня.