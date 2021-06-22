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Posted 22 июня 2021, 11:16

Published 22 июня 2021, 11:16

Modified 1 октября, 13:24

Updated 1 октября, 13:24

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявило МЧС в Ростовской области

22 июня 2021, 11:16
В Ростовской области ожидается аномальное повышение температуры воздуха, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Во второй половине дня в среду 23 июня, а также после полудня 24 и 25 июня в Ростовской области ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до +40 градусов.

В связи с этим местным жителям рекомендовали надевать головные уборы, избегать прямых солнечных лучей, передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени, не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о приближении пылевой бури. Вероятность возникновения этого климатического явления сохранится в регионе до вечера вторника, 22 июня.

#Общество#Новости
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