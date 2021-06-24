Сити-менеджер Ростова-на-Дону Логвиненко назвал причины пожаров в автобусах

Posted 24 июня 2021, 10:31
Published 24 июня 2021, 10:31
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
Менее чем за месяц произошло возгорание автобусов, которые двигались по маршрутам № 40, 67, 10. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Сити-менеджер заявил, что перед выпуском на линию автобусы находились на ремонте. Запчасти, которые в них меняли, оказались контрафактными.
«Сейчас все обстоятельства устанавливают полицейские. Нужно узнать, как и кто приобретает контрафакт? Сознательно ли или это обман поставщиков?», — заявил Логвиненко.