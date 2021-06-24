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Posted 24 июня 2021, 10:31

Published 24 июня 2021, 10:31

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Логвиненко назвал причины пожаров в автобусах

24 июня 2021, 10:31
Причиной возгорания сразу трех автобусов в Ростове-на-Дону стали контрафактные запчасти, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Менее чем за месяц произошло возгорание автобусов, которые двигались по маршрутам № 40, 67, 10. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Сити-менеджер заявил, что перед выпуском на линию автобусы находились на ремонте. Запчасти, которые в них меняли, оказались контрафактными.

«Сейчас все обстоятельства устанавливают полицейские. Нужно узнать, как и кто приобретает контрафакт? Сознательно ли или это обман поставщиков?», — заявил Логвиненко.

Ранее крупный рынок сгорел в Ростовской области 7 июня.

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