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Posted 24 июня 2021, 06:28

Published 24 июня 2021, 06:28

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В межгородскую агломерацию превратят Ростов-на-Дону

24 июня 2021, 06:28
Ростовская агломерация войдет в число 37 межгородских, которые планируют создать в России, сообщил портал URA.RU.

В Южном федеральном округе в число таких агломераций войдут Ростовская, Сочинская, Астраханская и Волгоградская. Интеграция поможет решить проблему отсталости регионов, развивать межгородские агломерации будут в городах с населением более полумиллиона человек и наличием университетов.

По прогнозам, к 2030 году в агломерациях будут жить 60 миллионов человек или почти половина населения России. Интеграция сократит число дотационных регионов, а количество регионов-доноров увеличится в 1,5 раза.

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