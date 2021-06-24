В межгородскую агломерацию превратят Ростов-на-Дону

Posted 24 июня 2021, 06:28
Published 24 июня 2021, 06:28
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В Южном федеральном округе в число таких агломераций войдут Ростовская, Сочинская, Астраханская и Волгоградская. Интеграция поможет решить проблему отсталости регионов, развивать межгородские агломерации будут в городах с населением более полумиллиона человек и наличием университетов.
По прогнозам, к 2030 году в агломерациях будут жить 60 миллионов человек или почти половина населения России. Интеграция сократит число дотационных регионов, а количество регионов-доноров увеличится в 1,5 раза.