Ростовчане назвали сумасшествием появившиеся очереди на прививку от коронавируса

Горожане заявили, что в последнее время резко выросло количество желающих сделать прививки. Из-за этого происходят скопления людей.
В соцсетях пользователи назвали это сумасшествием. Они посчитали, что причиной стало давление на работодателей.
«Желающих стало больше, так как на работодателей наседают. С середины месяца людей без прививки не допускают к работе. Справку о наличии противопоказаний почти невозможно получить», — пожаловались ростовчане.
Другие посчитали, что прививка будет полезной и убережет от заражения. Напомним, что почти сотню медработников убил коронавирус в Ростовской области.