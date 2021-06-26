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Ростовчане назвали сумасшествием появившиеся очереди на прививку от коронавируса

26 июня 2021, 15:17
В медицинских учреждениях Ростова-на-Дону образуются очереди из желающих сделать прививку от коронавируса, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Горожане заявили, что в последнее время резко выросло количество желающих сделать прививки. Из-за этого происходят скопления людей.

В соцсетях пользователи назвали это сумасшествием. Они посчитали, что причиной стало давление на работодателей.

«Желающих стало больше, так как на работодателей наседают. С середины месяца людей без прививки не допускают к работе. Справку о наличии противопоказаний почти невозможно получить», — пожаловались ростовчане.

Другие посчитали, что прививка будет полезной и убережет от заражения. Напомним, что почти сотню медработников убил коронавирус в Ростовской области.

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