Новые партии «Спутника V» и «КовиВака» восполнили дефицит вакцин в Ростовской области

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону перестали прививать вакциной «КовиВак», препарат в городе закончился. Затем сообщалось, что на фоне повышенного спроса на вакцинацию ростовские медики столкнулись с дефицитом и других вакцин. В пунктах вакцинации образовались очереди.