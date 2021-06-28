Новые партии «Спутника V» и «КовиВака» восполнили дефицит вакцин в Ростовской области

Posted 28 июня 2021, 10:34
Published 28 июня 2021, 10:34
Modified 1 октября, 13:41
Updated 1 октября, 13:41
Сообщается, что в регион в понедельник, 28 июня, поступило 58 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2340 доз «КовиВака».
В настоящее время партия препаратов распределяется по медицинским учреждениям и мобильным пунктам вакцинации.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону перестали прививать вакциной «КовиВак», препарат в городе закончился. Затем сообщалось, что на фоне повышенного спроса на вакцинацию ростовские медики столкнулись с дефицитом и других вакцин. В пунктах вакцинации образовались очереди.