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Posted 28 июня 2021, 10:34

Published 28 июня 2021, 10:34

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

Новые партии «Спутника V» и «КовиВака» восполнили дефицит вакцин в Ростовской области

28 июня 2021, 10:34
Ростовская область получила крупные партии препаратов «Спутник V» и «КовиВак», которые восполнят образовавшийся дефицит вакцин в прививочных пунктах, сообщили в региональном пресс-центре по коронавирусу.

Сообщается, что в регион в понедельник, 28 июня, поступило 58 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2340 доз «КовиВака».

В настоящее время партия препаратов распределяется по медицинским учреждениям и мобильным пунктам вакцинации.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону перестали прививать вакциной «КовиВак», препарат в городе закончился. Затем сообщалось, что на фоне повышенного спроса на вакцинацию ростовские медики столкнулись с дефицитом и других вакцин. В пунктах вакцинации образовались очереди.

#Общество#Новости
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