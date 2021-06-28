Рестораторы в Ростове-на-Дону обязались привить 60% персонала до 15 августа

На выходных сообщалось, что в Ростове-на-Дону перестали прививать вакциной «КовиВак», препарат в городе закончился. Затем ростовские медики столкнулись с дефицитом и других вакцин. В пунктах вакцинации образовались очереди. Но уже в понедельник, 28 июня, крупные партии «Спутника V» и «КовиВака» восполнили дефицит вакцин в Ростовской области.