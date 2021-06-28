Рестораторы в Ростове-на-Дону обязались привить 60% персонала до 15 августа

Posted 28 июня 2021, 11:38
Published 28 июня 2021, 11:38
Modified 1 октября, 13:55
Updated 1 октября, 13:55
В частности, представители отрасли заявили, что готовы вакцинировать свой персонал первым компонентом вакцины до 10 июля, вторым — до 15 августа. При этом прививать планируется не менее 60% персонала, включая работающих в отрасли иностранных граждан.
Известно, что в Ростове действуют более 1,9 тысячи предприятий общественного питания, в которых работают около девяти тысяч человек.
Ранее стало известно, что на «Табачке» в Ростове-на-Дону в 2021 году может появиться «антиковидный» кластер.
На выходных сообщалось, что в Ростове-на-Дону перестали прививать вакциной «КовиВак», препарат в городе закончился. Затем ростовские медики столкнулись с дефицитом и других вакцин. В пунктах вакцинации образовались очереди. Но уже в понедельник, 28 июня, крупные партии «Спутника V» и «КовиВака» восполнили дефицит вакцин в Ростовской области.