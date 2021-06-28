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Posted 28 июня 2021, 11:38

Published 28 июня 2021, 11:38

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Рестораторы в Ростове-на-Дону обязались привить 60% персонала до 15 августа

28 июня 2021, 11:38
Сюжет
Коронавирус
Федерация рестораторов и отельеров направила в адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева меморандум, в соответствии с которым руководители предприятий общественного питания обязались вакцинировать против коронавируса до 60% своего персонала, говорится в сообщении на сайте администрации Ростова-на-Дону.

В частности, представители отрасли заявили, что готовы вакцинировать свой персонал первым компонентом вакцины до 10 июля, вторым — до 15 августа. При этом прививать планируется не менее 60% персонала, включая работающих в отрасли иностранных граждан.

Известно, что в Ростове действуют более 1,9 тысячи предприятий общественного питания, в которых работают около девяти тысяч человек.

Ранее стало известно, что на «Табачке» в Ростове-на-Дону в 2021 году может появиться «антиковидный» кластер.

На выходных сообщалось, что в Ростове-на-Дону перестали прививать вакциной «КовиВак», препарат в городе закончился. Затем ростовские медики столкнулись с дефицитом и других вакцин. В пунктах вакцинации образовались очереди. Но уже в понедельник, 28 июня, крупные партии «Спутника V» и «КовиВака» восполнили дефицит вакцин в Ростовской области.

#Общество#Коронавирус#Новости
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