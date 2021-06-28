rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2021, 18:19

Published 28 июня 2021, 18:19

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

Спрос на вакцину от коронавируса резко вырос в Ростове

28 июня 2021, 18:19
В Ростове-на-Дону растет спрос на коронавирусную вакцину, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В настоящее время в городе есть более 6 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), также более 4 тысяч доз имеется в резерве. Кроме того, в наличии «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

За последние сутки на прививку от коронавируса пришли более 3 тысяч жителей Ростова, всего же полную вакцинацию прошли свыше 175 тысяч горожан.

Напомним, 28 июня в Ростовскую область поступили 58 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2340 доз «КовиВака». Эти партии восполнили дефицит вакцины, образовавшийся в регионе в последние дни.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика