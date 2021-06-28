Спрос на вакцину от коронавируса резко вырос в Ростове

Posted 28 июня 2021, 18:19
Published 28 июня 2021, 18:19
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
В настоящее время в городе есть более 6 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), также более 4 тысяч доз имеется в резерве. Кроме того, в наличии «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
За последние сутки на прививку от коронавируса пришли более 3 тысяч жителей Ростова, всего же полную вакцинацию прошли свыше 175 тысяч горожан.
Напомним, 28 июня в Ростовскую область поступили 58 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2340 доз «КовиВака». Эти партии восполнили дефицит вакцины, образовавшийся в регионе в последние дни.