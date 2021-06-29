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Число заболевших коронавирусом превысило 99 тыс в Ростовской области

29 июня 2021, 09:28
Фото: pexels.com
В Ростовской области за сутки зарегистрировали 221 случай заболевания коронавирусом, а общее количество пациентов превысило 99 тысяч, сообщили в правительстве региона.

С начала пандемии выявили 99084 случая заболевания, выздоровели 90058 человек. Жертвами инфекции стали 4660 пациентов, в том числе за последние 24 часа умер 58-летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания.

«В ковидных госпиталях на лечении остаются 1510 пациентов. А в лабораториях провели уже почти 2,9 миллиона исследований», — уточнили в правительстве.

Активно продолжается прививочная кампания, в рамках которой вакцинацию прошли 613 тысяч человек. Добавим, что спрос на вакцину от коронавируса уже резко вырос в Ростове.

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