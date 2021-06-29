Число заболевших коронавирусом превысило 99 тыс в Ростовской области

С начала пандемии выявили 99084 случая заболевания, выздоровели 90058 человек. Жертвами инфекции стали 4660 пациентов, в том числе за последние 24 часа умер 58-летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания.
«В ковидных госпиталях на лечении остаются 1510 пациентов. А в лабораториях провели уже почти 2,9 миллиона исследований», — уточнили в правительстве.
Активно продолжается прививочная кампания, в рамках которой вакцинацию прошли 613 тысяч человек. Добавим, что спрос на вакцину от коронавируса уже резко вырос в Ростове.