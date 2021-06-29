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Posted 29 июня 2021, 13:20

Published 29 июня 2021, 13:20

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

До какого числа действуют ограничения по коронавирусу

До какого числа действуют ограничения по коронавирусу

29 июня 2021, 13:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Противоковидные меры снова ужесточаются, а статистика по заболевшим ковидом неутешительна. Быть ли новому локдауну и до какого числа продлят ограничения по коронавирусу в этих условиях? Послушаем мнения экспертов и чиновников.

Введут ли новый локдаун в России с 1 июля: комментарии экспертов

В начале июня в СМИ появилась информация, что власти Москвы рассматривают введение нового локдауна 1 июля из-за роста числа заболевших ковидом в столице. Действительно, мэр Москвы Собянин ввел дополнительные ограничительные меры и обязал штрафовать за их невыполнение. Однако он заявил, что власти вполне справятся с возникшей ситуацией без локдауна.

Эксперты считают, что ввести ограничительные меры чиновникам из Минздрава посоветовали ученые. По их мнению, только таким способом можно стимулировать людей на вакцинацию.

В свою очередь помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что власти регионов самостоятельно принимают решение о введении ограничительных мер, опираясь исключительно на статистику по заболеваемости в субъекте. Он отметил, что необходимость в продлении ограничений по коронавирусу отпадет только тогда, когда граждане начнут более активно участвовать в вакцинации.

Вирусолог Анатолий Альштейн считает, что власти не допустят введения локдауна, поскольку такой шаг вызовет недовольство среди населения, уставшего от запретов и ограничений. По его словам, только массовая вакцинация и ограничение контактов среди населения позволит снизить темпы роста заболевших.

По мнению экспертов, принимаемые ограничительные меры – единственный способ убедить людей пойти на вакцинацию. Однако о введении локдауна речи не идет, а вот штрафы для населения и карательные меры для бизнеса возможны.

Почему число заболевших ковидом растет в России – ответ вирусологов

Ученые и медики сходятся во мнении, что вспышки заболеваемости в конце весны - начале лета было не избежать. По их мнению, к этому времени в России сложились определенные условия, которые дали толчок новой волне пандемии.

Ученый-биолог Ирина Якутенко считает, что активное распространение вируса не прекращалось между волнами пандемии, поскольку в стране по факту уже не соблюдались никакие ограничения. Поэтому, когда в России появились новые высокозаразные штаммы ковида, они стали стремительно распространяться. Она считает, что главной причиной их распространения стало нежелание людей вакцинироваться. Условия, когда в каком-либо месте много неиммунных и частично иммунных граждан, идеальны для появления новых вирусных вариантов.

С мнением коллеги согласен и Александр Бутенко, завлабораторией биологии и индикации арбовирусов центра им. Гамалеи. Он отметил, что резкий рост заболеваемости можно объяснить снижением дисциплинарной ответственности населения к соблюдению ограничительных мер. Второй же фактор, вызвавший волну пандемии, – слишком малое количество привитых людей.

Таким образом, снятие ограничений по коронавирусу в 2021 году зависит от сознательности людей. Чем ответственнее начнет население относиться к масочному режиму и вакцинации, тем быстрее страна выйдет из третьей волны пандемии.

В Москве и регионах усиливают коронавирусные меры

Первыми на рост числа заболевших ковидом отреагировали власти столицы. Сначала мэр Москвы Сергей Собянин объявил о длительных выходных в столице до 19 июня и введении на этот период строгих ограничительных мер. Затем ограничения были продлены властями столицы еще до 29 июня.

На данный момент властями Москвы приняты следующие меры:

  1. Отмена школьных выпускных.
  2. Закрытие фуд-кортов, спортивных и детских площадок, игровых комнат и других объектов городской инфраструктуры.
  3. Запрет на работу общепита в ночное время – с 23:00 до 06:00.
  4. Рекомендации работодателям перевести на удаленку не менее трети своих сотрудников.
  5. Запрет на проведение зрелищных, концертных, развлекательных и других массовых мероприятий более чем с 500 участниками.

Схожие ограничительные меры вслед за столицей ввели власти Подмосковья, Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Постепенно и другие субъекты РФ начали вводить ограничения на массовые мероприятия, работу фуд-кортов и общепита. Обязательная вакцинация определенных категорий населения принята, помимо столицы, еще в 11 регионах России.

В то же время о введении локдауна власти пока не говорят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне объявил, что в Кремле нет информации о том, что какие-либо субъекты РФ собираются вводить строгую самоизоляцию. Он подчеркнул, что и на федеральном уровне таких планов пока нет.

Может ли Россия справиться с ковидом без локдауна – мнение Минздрава

В качестве средства борьбы с пандемией локдаун может применен только в самой кризисной ситуации. Такое мнение озвучила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы. По ее словам, нынешний уровень здравоохранения позволяет применять другие методы остановки роста заболеваемости. На данный момент в медучреждениях укреплена амбулаторная служба, в ковидных стационарах увеличивается количество коечных мест.

О прочности отечественной системы здравоохранения в борьбе с пандемией ранее заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, быстрая адаптация российской системы здравоохранения к различным условиям позволит избежать повсеместного введения локдауна. В то же время он предупредил, что заболеваемость ковидом в стране будет оставаться напряженной до тех пор, пока не будет привита большая часть населения.

Эксперты подтверждают, что локдаун не поможет уничтожить вирус, потому что на фоне ограничений необходима еще и массовая вакцинация. Именно по этому сценарию действовали западные страны, где удалось избежать повторных всплесков заражений.

Что говорят эксперты о действиях чиновников при пандемии в Москве

Работу властей российской столицы на фоне пандемии оценили специалисты международной компании EY. Ими было проведено исследование «COVID-19 в мегаполисах мира», в котором, помимо Москвы, оценивалась ситуация в таких крупных городах, как Осло, Лондон, Париж, Гонконг.

По мнению экспертов, московские власти выработали тактику гибкого подхода к сложившейся ситуации, заменив введение локдауна ограничительными мерами. Это позволило добиться минимального уровня безработицы и умеренного снижения экономических показателей.

В то же время строгие меры, принятые в других мировых мегаполисах, привели к значительному экономическому спаду.

Таким образом, специалисты признали действия властей Москвы наиболее разумными в условиях пандемии.

#Общество#Новости
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