До какого числа действуют ограничения по коронавирусу

В то же время о введении локдауна власти пока не говорят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне объявил, что в Кремле нет информации о том, что какие-либо субъекты РФ собираются вводить строгую самоизоляцию. Он подчеркнул, что и на федеральном уровне таких планов пока нет.