До какого числа действуют ограничения по коронавирусу

Posted 29 июня 2021, 13:20
Published 29 июня 2021, 13:20
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
В начале июня в СМИ появилась информация, что власти Москвы рассматривают введение нового локдауна 1 июля из-за роста числа заболевших ковидом в столице. Действительно, мэр Москвы Собянин ввел дополнительные ограничительные меры и обязал штрафовать за их невыполнение. Однако он заявил, что власти вполне справятся с возникшей ситуацией без локдауна.
Эксперты считают, что ввести ограничительные меры чиновникам из Минздрава посоветовали ученые. По их мнению, только таким способом можно стимулировать людей на вакцинацию.
В свою очередь помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что власти регионов самостоятельно принимают решение о введении ограничительных мер, опираясь исключительно на статистику по заболеваемости в субъекте. Он отметил, что необходимость в продлении ограничений по коронавирусу отпадет только тогда, когда граждане начнут более активно участвовать в вакцинации.
Вирусолог Анатолий Альштейн считает, что власти не допустят введения локдауна, поскольку такой шаг вызовет недовольство среди населения, уставшего от запретов и ограничений. По его словам, только массовая вакцинация и ограничение контактов среди населения позволит снизить темпы роста заболевших.
По мнению экспертов, принимаемые ограничительные меры – единственный способ убедить людей пойти на вакцинацию. Однако о введении локдауна речи не идет, а вот штрафы для населения и карательные меры для бизнеса возможны.
Ученые и медики сходятся во мнении, что вспышки заболеваемости в конце весны - начале лета было не избежать. По их мнению, к этому времени в России сложились определенные условия, которые дали толчок новой волне пандемии.
Ученый-биолог Ирина Якутенко считает, что активное распространение вируса не прекращалось между волнами пандемии, поскольку в стране по факту уже не соблюдались никакие ограничения. Поэтому, когда в России появились новые высокозаразные штаммы ковида, они стали стремительно распространяться. Она считает, что главной причиной их распространения стало нежелание людей вакцинироваться. Условия, когда в каком-либо месте много неиммунных и частично иммунных граждан, идеальны для появления новых вирусных вариантов.
С мнением коллеги согласен и Александр Бутенко, завлабораторией биологии и индикации арбовирусов центра им. Гамалеи. Он отметил, что резкий рост заболеваемости можно объяснить снижением дисциплинарной ответственности населения к соблюдению ограничительных мер. Второй же фактор, вызвавший волну пандемии, – слишком малое количество привитых людей.
Таким образом, снятие ограничений по коронавирусу в 2021 году зависит от сознательности людей. Чем ответственнее начнет население относиться к масочному режиму и вакцинации, тем быстрее страна выйдет из третьей волны пандемии.
Первыми на рост числа заболевших ковидом отреагировали власти столицы. Сначала мэр Москвы Сергей Собянин объявил о длительных выходных в столице до 19 июня и введении на этот период строгих ограничительных мер. Затем ограничения были продлены властями столицы еще до 29 июня.
На данный момент властями Москвы приняты следующие меры:
Схожие ограничительные меры вслед за столицей ввели власти Подмосковья, Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Постепенно и другие субъекты РФ начали вводить ограничения на массовые мероприятия, работу фуд-кортов и общепита. Обязательная вакцинация определенных категорий населения принята, помимо столицы, еще в 11 регионах России.
В то же время о введении локдауна власти пока не говорят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне объявил, что в Кремле нет информации о том, что какие-либо субъекты РФ собираются вводить строгую самоизоляцию. Он подчеркнул, что и на федеральном уровне таких планов пока нет.
В качестве средства борьбы с пандемией локдаун может применен только в самой кризисной ситуации. Такое мнение озвучила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы. По ее словам, нынешний уровень здравоохранения позволяет применять другие методы остановки роста заболеваемости. На данный момент в медучреждениях укреплена амбулаторная служба, в ковидных стационарах увеличивается количество коечных мест.
О прочности отечественной системы здравоохранения в борьбе с пандемией ранее заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, быстрая адаптация российской системы здравоохранения к различным условиям позволит избежать повсеместного введения локдауна. В то же время он предупредил, что заболеваемость ковидом в стране будет оставаться напряженной до тех пор, пока не будет привита большая часть населения.
Эксперты подтверждают, что локдаун не поможет уничтожить вирус, потому что на фоне ограничений необходима еще и массовая вакцинация. Именно по этому сценарию действовали западные страны, где удалось избежать повторных всплесков заражений.
Работу властей российской столицы на фоне пандемии оценили специалисты международной компании EY. Ими было проведено исследование «COVID-19 в мегаполисах мира», в котором, помимо Москвы, оценивалась ситуация в таких крупных городах, как Осло, Лондон, Париж, Гонконг.
По мнению экспертов, московские власти выработали тактику гибкого подхода к сложившейся ситуации, заменив введение локдауна ограничительными мерами. Это позволило добиться минимального уровня безработицы и умеренного снижения экономических показателей.
В то же время строгие меры, принятые в других мировых мегаполисах, привели к значительному экономическому спаду.
Таким образом, специалисты признали действия властей Москвы наиболее разумными в условиях пандемии.