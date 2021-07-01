Сотни человек проживают в ужасающих условиях в Ростове-на-Дону

Posted 1 июля 2021, 05:12
Published 1 июля 2021, 05:12
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переселят 450 семей, это 1216 человек. В данный момент удалось расселить шесть многоквартирных домов.
В комментариях пользователи начали писать о своих проблемах и попросили обратить на них внимание. Так, один из ростовчан заявил, что двухэтажный дом на Социалистической, 47 держится на газопроводе, что очень опасно для семи проживающих здесь семей.