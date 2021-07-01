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Posted 1 июля 2021, 05:12

Published 1 июля 2021, 05:12

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Сотни человек проживают в ужасающих условиях в Ростове-на-Дону

1 июля 2021, 05:12
В Ростове-на-Дону до 2023 года планируется ликвидировать 14,5 тысячи квадратных метров жилья в аварийном фонде, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в Instagram.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переселят 450 семей, это 1216 человек. В данный момент удалось расселить шесть многоквартирных домов.

В комментариях пользователи начали писать о своих проблемах и попросили обратить на них внимание. Так, один из ростовчан заявил, что двухэтажный дом на Социалистической, 47 держится на газопроводе, что очень опасно для семи проживающих здесь семей.

Ранее учителя в Ростове попросили отремонтировать аварийное здание школы на Днепропетровской.

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