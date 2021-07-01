В Ростове суд оправдал одного из фигурантов дела обманутых дольщиков ЖК «Европейский»

Posted 1 июля 2021, 14:39
Published 1 июля 2021, 14:39
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Из его сообщения следует, что из десяти девять обвиняемых были приговорены к срокам от четырёх с половиной до двенадцати лет лишения свободы. Дольше всех за решеткой пробудет Давид Исраелян, который получил 12 лет колонии, его брат Вардан Исраелян получил 10 лет. Сообщникам братьев также дали большие сроки: Валерию Остапенко - 10 лет, Артуру Попову - 8, Давиду Попову - 7, Арсену Хабахову - 5,5 лет, Елене Домась - 5 лет и 10 месяцев, Татулу Григоряну - 4,5 года, Жанне Тихоновой - 5 лет.
Один из фигурантов был оправдан. Речь идет о бывшем гендиректоре компании «Строй Старт» Сергее Юзбашеве, защита которого неоднократно жаловалась на ход процесса в разные инстанции.
Суд рассматривал дело об обмане дольщиков ЖК «Европейский» в течение двух лет. Сообщается, что от действий финансистов и застройщиков пострадали около 1,5 тысячи человек. Сумма ущерба составила более 2 миллиардов рублей.