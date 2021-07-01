В Ростове суд оправдал одного из фигурантов дела обманутых дольщиков ЖК «Европейский»

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Из его сообщения следует, что из десяти девять обвиняемых были приговорены к срокам от четырёх с половиной до двенадцати лет лишения свободы. Дольше всех за решеткой пробудет Давид Исраелян, который получил 12 лет колонии, его брат Вардан Исраелян получил 10 лет. Сообщникам братьев также дали большие сроки: Валерию Остапенко - 10 лет, Артуру Попову - 8, Давиду Попову - 7, Арсену Хабахову - 5,5 лет, Елене Домась - 5 лет и 10 месяцев, Татулу Григоряну - 4,5 года, Жанне Тихоновой - 5 лет.