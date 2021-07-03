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Posted 3 июля 2021, 13:33

Published 3 июля 2021, 13:33

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Уголовное дело завели на ростовчанку за призыв к насилию в отношении губернатора

3 июля 2021, 13:33
Уголовное дело завели на 41-летнюю жительницу Ростова-на-Дону за призывы к физическому воздействию на губернатора области, сообщил телеграм-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на Следком.

30 апреля 2021 года ростовчанка опубликовала в соцсети ВКонтакте публикацию. Лингвистическая экспертиза установила, что в сообщении содержались призывы к насильственным действиям в отношении губернатора и его подчиненных с целью «прекращения его государственной деятельности».

Доступ к публикации имело неограниченное количество пользователей.

Уголовное дело возбудили по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете», наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону 71-летнюю пенсионерку приговорили к 2 годам условно за экстремизм.

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