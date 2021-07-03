Уголовное дело завели на ростовчанку за призыв к насилию в отношении губернатора

Posted 3 июля 2021, 13:33
Published 3 июля 2021, 13:33
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
30 апреля 2021 года ростовчанка опубликовала в соцсети ВКонтакте публикацию. Лингвистическая экспертиза установила, что в сообщении содержались призывы к насильственным действиям в отношении губернатора и его подчиненных с целью «прекращения его государственной деятельности».
Доступ к публикации имело неограниченное количество пользователей.
Уголовное дело возбудили по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете», наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.