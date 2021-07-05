Старейшие СИЗО Ростовской области признали непригодными для содержания заключенных

Как рассказал Мельников в интервью Russia Today, речь идет о СИЗО-1 в Ростове и СИЗО Новочеркасска. Здание первого возвели еще в 1768 году, его техническое состояние вызывает большие вопросы.
Что касается новочеркасского изолятора, то там ситуация еще хуже: своды готовы обрушиться в любой момент, кроме того, заключенные постоянно жалуются на качество воды, которую подают из накопительных баков со слизью и илом. Карцеры в новочеркасском изоляторе расположены в подвалах, раньше используемых для расстрелов, кроме того, в камерах постоянно царит холод.