Больше 1,5 млрд руб выделил Минтранс на ремонт дорог в Ростовской области в 2022 году

Posted 6 июля 2021, 15:16
Published 6 июля 2021, 15:16
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
В тексте заявки указано, что запланирован ремонт дорог общего пользования и межмуниципального значения в 24 районах, среди которых Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Волгодонской, Егорлыкский и другие районы Ростовской области.
Заказ разместило Министерство транспорта донского региона, источником финансирования станут федеральные средства бюджета Ростовской области. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 27 июля 2021 года, а работы потенциальному подрядчику предстоит выполнить с 1 апреля по 14 октября 2022 года.
Ранее в Ростовской области без вести пропали более 400 миллионов рублей, выделенных на ремонт трассы Ростов-Самарское. До этого жители Азова жаловались, что за шесть лет состояние ремонтируемой трассы не менялось.