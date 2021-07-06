rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2021, 15:16

Published 6 июля 2021, 15:16

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Больше 1,5 млрд руб выделил Минтранс на ремонт дорог в Ростовской области в 2022 году

6 июля 2021, 15:16
Сюжет
Касается каждого
Власти региона планируют потратить на ремонт региональных дорог 1, 58 миллиарда рублей, говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

В тексте заявки указано, что запланирован ремонт дорог общего пользования и межмуниципального значения в 24 районах, среди которых Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Волгодонской, Егорлыкский и другие районы Ростовской области.

Заказ разместило Министерство транспорта донского региона, источником финансирования станут федеральные средства бюджета Ростовской области. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 27 июля 2021 года, а работы потенциальному подрядчику предстоит выполнить с 1 апреля по 14 октября 2022 года.

Ранее в Ростовской области без вести пропали более 400 миллионов рублей, выделенных на ремонт трассы Ростов-Самарское. До этого жители Азова жаловались, что за шесть лет состояние ремонтируемой трассы не менялось.

#Экономика#Касается каждого#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика