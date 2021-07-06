В Ростове приостановили проект транспортной развязки на пересечении Нагибина и Ларина

Сметную документацию по реконструкции участка проспекта от Ленина до Ларина должны были разработать еще в 2020 году, но стоимость проектных и изыскательных работ превысила 34 миллиона рублей. Расчет стоимости строительства не проводили, как и подготовку техзадания на проектирование.
Как прокомментировали в городской администрации, проект не попал в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, причиной указано то, что необходимость строительства развязки «не подтверждена и не отражена».