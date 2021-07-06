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В Ростове приостановили проект транспортной развязки на пересечении Нагибина и Ларина

6 июля 2021, 06:56
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону на неопределенное время отложили разработку проекта транспортной развязки на проспекте Михаила Нагибина, которая должна была сократить пробки, сообщил donnews.

Сметную документацию по реконструкции участка проспекта от Ленина до Ларина должны были разработать еще в 2020 году, но стоимость проектных и изыскательных работ превысила 34 миллиона рублей. Расчет стоимости строительства не проводили, как и подготовку техзадания на проектирование.

Как прокомментировали в городской администрации, проект не попал в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, причиной указано то, что необходимость строительства развязки «не подтверждена и не отражена».

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