В Ростове приостановили проект транспортной развязки на пересечении Нагибина и Ларина

Сметную документацию по реконструкции участка проспекта от Ленина до Ларина должны были разработать еще в 2020 году, но стоимость проектных и изыскательных работ превысила 34 миллиона рублей. Расчет стоимости строительства не проводили, как и подготовку техзадания на проектирование.