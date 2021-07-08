Фестиваль Rostov Roof Live перенесли на 2022 год из-за коронавируса

«Мы бились как могли», — сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля и добавили, что новые даты концертов будут известны чуть позже.
В своем обращении к посетителям организаторы заявили, что в 2021 году фестиваль провести невозможно. С конца июня в стране ухудшается ситуация по коронавирусу и массово отменяются фестивали и прочие крупные мероприятия с большим количеством посетителей.
«А сейчас нам явно дали понять, что проведение фестиваля в этом году невозможно», — сказано в сообщении.
Напомним, в конце июня организаторы Rostov Roof Live сообщили об отмене некоторых концертов фестиваля.