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Фонтан со львами на площади Советов в Ростове снова изуродовали вандалы

8 июля 2021, 08:16
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Фонтан со львами на площади Советов в Ростове-на-Дону неизвестные вандалы покрыли разноцветными надписями, сообщили очевидцы в соцсети.

Надписи голубого цвета появились на туловище одного из львов, кроме того, черными и красными буквами расписали постамент под скульптурой и чашу фонтана.

Горожан такой акт вандализма возмутил. «Конечно, ужас. Изрисовали все, что можно и нельзя», — написал один из пользователей. «Поганые граффити — бич почти всей Европы», — прокомментировал другой ростовчанин. Многие высказались за то, что вандалов надо «изловить» и наказать.

Напомним, что в начале июня неизвестные также разрисовали фонтан на площади Советов и власти города признали, что они бессильны в борьбе с такими вредителями. Кроме того, в конце июня на площади Советов вандалы перевернули урны с мусором и повредили новые скамьи.

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