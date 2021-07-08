Фонтан со львами на площади Советов в Ростове снова изуродовали вандалы

Надписи голубого цвета появились на туловище одного из львов, кроме того, черными и красными буквами расписали постамент под скульптурой и чашу фонтана.
Горожан такой акт вандализма возмутил. «Конечно, ужас. Изрисовали все, что можно и нельзя», — написал один из пользователей. «Поганые граффити — бич почти всей Европы», — прокомментировал другой ростовчанин. Многие высказались за то, что вандалов надо «изловить» и наказать.
Напомним, что в начале июня неизвестные также разрисовали фонтан на площади Советов и власти города признали, что они бессильны в борьбе с такими вредителями. Кроме того, в конце июня на площади Советов вандалы перевернули урны с мусором и повредили новые скамьи.