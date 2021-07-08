Грядущий онлайн-тренинг по кибербезопасности объединит 200 компаний со всего мира

Участники мероприятия обсудили цели и задачи грядущего международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021. В рамках пресс-конференции выступил заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Особое внимание уделили уникальности будущего международного тренинга Cyber Polygon 2021, который позволит бизнесу не только проверить уровень устойчивости к киберугрозам, но и поделиться успешным опытом и лучшими практиками.
«Цифровые технологии продолжают активно развиваться и влиять на нашу жизнь. И бизнес активно участвует в цифровой трансформации. Для максимально быстрого и эффективного предоставления услуг своим клиентам, компании выстраивают большие партнерские сети. А государства создают единые электронные порталы для оказания услуг своим гражданам. В некоторых европейских странах уже 80% государственных услуг предоставляются в формате онлайн. Россия занимает один из наиболее высоких показателей в это сфере. К 2024 году число государственных услуг, предоставляемых в цифре достигнет 95%. Таким образом, страны и компании по всему миру развивают эко-системы», - подчеркнул Станислав Кузнецов.
Активное развитие цифровизации привело к возникновению новых угроз и атак. В десятку основных рисков сегодня входит низкий уровень кибербезопасности и нарушение работы IT-инфраструктуры.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что за последние годы количество кибератак на выстроенные цепочки поставок бизнеса достигли почти 80%.
Именно поэтому грядущий международный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 сегодня приобретает особую актуальность. В нем примут участие 200 различных организаций из 48-и стран. В их числе - крупные финансовые и технологические компании, представители государственных учреждений и правоохранительных органов, организации из телекоммуникационного, энергетического и многих других секторов.
Команды отработают сценарии реагирования при таргетированной атаке на цепочку поставок в рамках корпоративной экосистемы. Впервые на киберполигоне состоится прямое включение с международной космической станцией. Космонавты, которые находятся на орбите, на высоте порядка 400 км, расскажут, как цифровые технологии помогают им в космической миссии, каким они видят будущее цифрового мира.
Cyber Polygon — это международная инициатива компании BI.ZONE и Сбера, которая проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Технологическим партнёром мероприятия является компания IBM. В 2020 году в работе форума приняли участие 120 команд из 29 стран. А аудитория прямой трансляции достигла 5 миллионов человек из 57 государств.