Грядущий онлайн-тренинг по кибербезопасности объединит 200 компаний со всего мира

«Цифровые технологии продолжают активно развиваться и влиять на нашу жизнь. И бизнес активно участвует в цифровой трансформации. Для максимально быстрого и эффективного предоставления услуг своим клиентам, компании выстраивают большие партнерские сети. А государства создают единые электронные порталы для оказания услуг своим гражданам. В некоторых европейских странах уже 80% государственных услуг предоставляются в формате онлайн. Россия занимает один из наиболее высоких показателей в это сфере. К 2024 году число государственных услуг, предоставляемых в цифре достигнет 95%. Таким образом, страны и компании по всему миру развивают эко-системы», - подчеркнул Станислав Кузнецов.